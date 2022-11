Uitslaande brand in schuur met oude auto's in Mariahout

Er woedde woensdagochtend vroeg een uitslaande brand in een schuur bij een huis aan de Rooijseweg in Mariahout. In eerste instantie meldde de brandweer dat het ging om een woningbrand. Ze gaf op dat moment, rond half zeven, aan dat het niet duidelijk was of er nog iemand aanwezig was in het huis.

Sandra Kagie Geschreven door