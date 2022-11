Dood Silvana dreunt na in Hoogeloon: 'Had toch hoop dat ze nog zou leven'

De verslagenheid in het dorp Hoogeloon is woensdagochtend groot nadat de inwoners wakker zijn geworden met het nieuws dat het lichaam van hun dorpsgenoot Silvana na een dagenlange zoektocht is gevonden. De gedachten van de dorpsgenoten en ook van burgemeester Remco Bosma zijn vooral bij de kinderen van Silvana.

"Die zitten hier op school. Dus je ziet ze dagelijks", zegt een man. "Hoe moeten die nu verder? Het is zo onvoorstelbaar", verzucht hij. Burgemeester Bosma van Bladel, waar Hoogeloon onder valt, spreekt woensdagochtend ook zijn steun uit aan de kinderen, de familie en de mensen die dicht bij Silvana stonden. "Mijn eerste gedachten zijn bij hen", zegt hij. "Het is belangrijk dat we hen ondersteunen in dit verlies." Wat dat betreft heeft hij alle vertrouwen in de 'kleine en hechte gemeenschap' die Hoogeloon in zijn woorden is.

"Je hebt toch nog een kleine hoop dat ze haar levend vinden."

Plaatsgenoten die onze verslaggever spreekt, geven aan dat de trieste afloop van de zoektocht voor hen niet onverwacht is gekomen. "Maar je hebt toch nog een kleine hoop dat ze haar levend vinden", geeft iemand aan. "Dat ze toch ineens aan komt lopen", zegt een ander. In het dorp is de zaak al sinds zaterdag, toen de vermissing van Silvana naar buiten kwam, het gesprek van de dag. "Iedereen hier kent elkaar op zijn minst van gezicht dus je leeft mee", is een veelgehoorde reactie. Naast verslagenheid heerst er in het dorp ook een bepaald gevoel van opluchting. Opluchting dat er nu eindelijk duidelijkheid is voor de familie van Silvana.