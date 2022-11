Acht gewonden bij ongeluk met gevaarlijke damp bij bedrijf in Moerdijk

Bij een ongeluk met een gevaarlijke damp bij een bedrijf aan de Middenweg in Moerdijk zijn acht mensen gewond geraakt. Eén van hen is ernstig gewond. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde woensdagochtend rond halftien bij Stolthaven, een bedrijf dat is gespecialiseerd in het transport, de verwerking en opslag van onder meer gevaarlijke oliën en chemicaliën. Het gevaar is inmiddels weer geweken, zegt een woordvoerder van de brandweer.

Geen gevaar voor de omgeving

De acht medewerkers raakten gewond na het inademen van de giftige damp. De brandweerwoordvoerder benadrukt dat er geen giftige stof is vrijgekomen en dat er geen gevaar is voor de omgeving. Andere medewerkers werden op het terrein van het bedrijf opgevangen.

Omdat het om een bedrijfsongeval gaat, doet de arbeidsinspectie onderzoek naar wat er precies is misgegaan. Onder meer een traumahelikopter werd opgeroepen om hulp te verlenen.

De Veiligheidsregio meldde woensdagochtend eerder dat er vijf mensen gewond waren geraakt, maar dat klopte niet.