Boeren hebben grote zorgen over stopbonus van 120 procent

Boeren hebben grote zorgen over de plannen van het kabinet om een 'stopbonus' te geven aan veehouderijen die dicht bij stikstofgevoelige natuur zitten. In de uitgelekte plannen staat dat boeren die vrijwillig stoppen een vergoeding krijgen van 120 procent van de marktwaarde van hun bedrijf. "Dat klinkt leuk, maar dat zegt niks", zegt Mario Berkers van boerenorganisatie ZLTO De Peel.

Het kabinet wil een stopbonus voor boeren die in de buurt van natuurgebieden veel stikstof uitstoten. Vanaf april volgend jaar krijgen duizenden boeren een aanbod, meldt de NOS. Vrijdag komt het kabinet pas met de definitieve plannen naar buiten, maar de argwaan bij de boeren is al wel weer gewekt, zegt Berkers.

'Woest aantrekkelijke regeling'

De grote vraag is wie of wat de marktwaarde van het bedrijf bepaalt. Voor boeren die bijvoorbeeld aanhikken tegen de investering in een nieuw stalsysteem hoeft dit helemaal geen oplossing te zijn, zegt Berkers.

"Oude stallen zijn niet zoveel meer waard en dan is 120 procent ineens niet zo heel veel. De vraag is of deze woest aantrekkelijke uitkoopregeling, zoals minister Van der Wal het noemt, dan wel de hypotheekschuld dekt."

Ook is nog niet duidelijk of een uitgekochte boer zijn grond mag houden en of er een beroepsverbod gekoppeld is aan de regeling. "Dan kan een veeboer bijvoorbeeld ook niet verder als akkerbouwer", zegt Berkers. "Bovendien staat over twee jaar de belastingdienst ook eens op de stoep vanwege je bedrijfsbeëindiging." Berkers hoopt dat daar vrijdag meer duidelijkheid over komt.

Boeren rond De Peel

De stikstofuitstoot in De Peel moet volgens de kabinetsplannen met 70 tot 80 procent worden teruggedrongen. Dat betekent dat bijna alle veehouderijen in de omgeving zich grote zorgen maken over hun voortbestaan.

De stopbonus moet boeren over de streep trekken om de handdoek in de ring te gooien. Kiezen ze niet voor deze regeling, dan blijft hun toekomst onzeker. Boeren hoeven niet aan de regeling mee te werken, maar dan krijgen ze wel te maken met aanzienlijk strengere milieueisen en wordt het veel moeilijker om door te gaan.

Provincie wacht ook af

Ook de provincie wacht af wat er vrijdag precies op tafel komt. Wel laat stikstofgedeputeerde Erik Ronnes weten dat hij hoopt dat er nu ook echt wordt doorgepakt. "Het is belangrijk dat het kabinet concreter wordt. Het heeft pas echt effect zodra er een werkende regeling is waarmee er concrete stappen gezet kunnen worden. Op dit moment is het is het alleen nog maar papier."

Bovendien vindt de provincie het van belang dat de regelingen gaan helpen bij het oplossen van de problematiek rondom PAS-melders. Dat zijn boeren die buiten hun schuld geen volledige stikstofvergunning hebben.

Onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hoefden zij geen vergunning aan te vragen bij uitbreiding. Die situatie veranderde toen de Raad van State in 2019 een dikke streep zette door deze manier van handelen van de overheid. De boeren hebben nu dus geen vergunning en hun bedrijf is illegaal. Pas als er stikstofruimte wordt gevonden, kunnen zij worden gelegaliseerd.

De hoop is dat zoveel boerenbedrijven vrijwillig stoppen dat er genoeg stikstofruimte vrijkomt om de PAS-melders te helpen. Die zouden dan een vergunning kunnen krijgen.