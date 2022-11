Nikki had jarenlang allerlei klachten en nu weet ze eindelijk hoe dat kwam

Nikki Hendriks (24) uit Roosendaal ging vanaf haar twaalfde gebukt onder een flinke waslijst aan lichamelijke en mentale klachten. "Buikpijn, stramme gewrichten, zenuwpijn, concentratieproblemen, depressief en vergeetachtig. En ik was moe, altijd moe." Pas negen jaar later volgde de diagnose: vitamine B12-tekort. "Maar ik leef weer", vertelt Nikki opgelucht in het radioprogramma Afslag Zuid bij Omroep Brabant.

De lichamelijke klachten stonden een leuk leven als jongere in de weg, vertelt Nikki in het radioprogramma. "Door de klachten kon ik niet sporten en dat deed ik graag. Ik had veel last van mijn gewrichten. Veel leeftijdsgenoten gingen op stap, naar festivals of gewoon leuke dingen doen. Dat zat er voor mij niet in en dat was niet altijd even leuk."

"Het is een onzichtbare ziekte."

In de zoektocht naar de oorzaak bezochten Nikki en haar ouders ziekenhuizen in onder meer Roosendaal, Utrecht, Leiden, Rotterdam en Barendrecht. "Het zit tussen je oren", luidde meermaals de diagnose. "Ik heb veel specialisten gezien en veel onderzoeken gehad. Niemand kon de juiste diagnose stellen. Geen idee, waarom dat niet lukte. Het was best wel heftig om te horen dat de oorzaak niet gevonden kon worden." De oplossing lag negen jaar later bij haar fysiotherapeut. "Ik kreeg na oefeningen zenuwpijnen in mijn vingers en handen. De fysio stuurde mij opnieuw langs mijn huisarts om mijn waardes nog eens te laten controleren. Ik had die onderzoeken al eerder gedaan, maar zonder succes. Uit het onderzoek bleek toen dat ik een vitamine B12-tekort had. Ik heb een opnamestoornis en dus een tekort aan deze vitamine. Het is een onzichtbare ziekte. Mijn tweelingbroer heeft nergens last van."

"Ik heb mijn leven weer terug."