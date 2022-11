Siem (10) helpt zijn zieke buren waar hij maar kan, dat verdient een lintje

Siem van Bergen uit Lithoijen is pas 10 jaar oud, maar werkt al jaren hard op het paardenbedrijf van zijn buren. Zelf kunnen ze dat niet meer en daarom helpt Siem hen elke dag. Maar hij zorgt ook voor buurman Lambert die long covid heeft. Om hem te bedanken kreeg de jonge mantelzorger deze week een kinderlintje.

Al van jongs af aan is Siem kind aan huis bij Bettie en Lambert. “Vroeger mocht ik mee op de tractor en mocht ik met hun paarden knuffelen. Dat vond ik altijd heel leuk", zegt hij. “Toen ik 4 was, hielp ik al met het vegen van de stal. Doordat ik vaak kwam helpen en kijken, leerde ik steeds meer."

Vorig jaar december kregen zijn buren namelijk allebei corona. Buurman Lambert werd zo ziek dat hij nog steeds zuurstofflessen nodig heeft. Daardoor kan zelf niet meer werken in zijn paardenbedrijf. Siem besloot meteen zijn buren nóg meer te helpen. “Ik dacht er niet over na, dat deed ik gewoon”, zegt Siem.

Naast boer is Siem ook mantelzorger. Hij verwisselt de zuurstofflessen die Lambert nodig heeft en gaat mee naar het ziekenhuis. Ook probeert hij af en toe voetje voor voetje met Lambert te wandelen. Ook helpt hij buurvrouw Bettie die hartpatiënt is. Ze doen samen boodschappen, zodat Siem de zware tassen kan tillen. “Voor mij is het heel normaal, maar ik merk soms wel dat het bijzonder is dat ik dit allemaal voor hen doe.”