René bakt gratis oliebollen voor mensen die ze niet meer kunnen betalen

Tiny en René Scheepers bakken oliebollen voor klanten van de voedselbank. (foto: Raoul Cartens) Oliebollen in de olie in de oliebollenkraam van de familie Scheepers. (foto: Raoul Cartens) Volgende Vorige 1/2 Tiny en René Scheepers bakken oliebollen voor klanten van de voedselbank. (foto: Raoul Cartens)

Voor bijna 700 gezinnen in Breda bakt oliebollenbakker René Scheepers gratis oliebollen. Vanaf hun vaste stek bij winkelcentrum Hekselwiel in Breda-Noord delen ze bollen uit aan klanten van de voedselbank. "In deze moeilijke tijden van stille armoede leek het mij goed om oliebollen te bakken voor mensen die het niet kunnen betalen", vertelt René.

Het is zeker niet de eerste keer dat de familie Scheepers zich met gratis oliebollen inzet voor mensen die moeite hebben de touwtjes aan elkaar te knopen. In 2012 bakten zijn vrouw Tiny en hij ze nog bruin voor 300 gezinnen. Dat aantal is dus inmiddels meer dan verdubbeld. "Je ziet gewoon een stijgende lijn van mensen die het niet meer kunnen betalen en afhankelijk zijn van de voedselbank", vertelt René. En dat merken ze daar ook, vertelt Thijs Verhees van de voedselbank. "Ongeveer 1900 mensen in Breda, in bijna 700 gezinnen, zijn afhankelijk van de voedselbank en dat aantal nam de laatste zes maanden enorm toe. Wij maken daar ons zorgen over."

Thijs Verhees van de voedselbank in Breda. (foto: Raoul Cartens)

Als oorzaak noemt hij de gestegen energieprijzen, de inflatie en de uitkeringen die hierin niet meestijgen. "Mensen komen nu echt klem te zitten." Hij is dan ook blij met de actie van de familie Scheepers: "Oliebollen zijn toch echt een luxeproduct, dus fijn dat de familie Scheepers dit wil doen. Dit geeft voor onze klanten toch een feestelijk tintje aan de tafel die voor hen normaal niet te betalen zou zijn."

Bij de oliebollenkraam kuieren de klanten ondertussen af en aan. Betalende klanten. De 690 gezinnen in Breda die afhankelijk zijn van de voedselbank hebben een speciale bon in de brievenbus gekregen. In een emmertje liggen twee van die bonnen. "Ja, die waren er vanmorgen al vroeg bij", vertelt René. Maar 's middags blijft het rustig. Misschien wel omdat er iemand van Omroep Brabant met een camera rondhangt rond de oliebollenkraam. Want veel klanten van de voedselbank voelen schaamte om toe te geven dat ze niet rond kunnen komen, vertelt Verhees. "Om toe te geven dat ze het financieel niet redden is voor veel mensen een groot probleem. Voordat ze aankloppen bij de voedselbank proberen ze het eerst zelf te regelen en komen door schulden dieper in de problemen. Dus als je in de problemen komt om rond te komen, meld je alsjeblieft bij ons!"

Na op afstand wachten komt er toch een vrouw met benodigde bon bij de oliebollenkraam. Ze wil niet worden gefilmd, maar vertelt toch haar verhaal. Ze is moeder en raakte arbeidsongeschikt. "Ik werkte in de zorg, maar dat gaat niet meer. Door alle gestegen prijzen kan ik met mijn uitkering niet meer rondkomen. Ik ben blij dat ik met deze bon mijn kinderen toch oliebollen kan geven." Als ze haar gratis oliebollen heeft gekregen, vertrekt ze weer, trekkebenend, richting huis. Een blik in haar ogen zegt veel. Een combinatie van schaamte en verdriet. Maar ook een vastberadenheid om haar kinderen in de aanstaande feestmaand geen oliebollen te ontzeggen. Met extra veel poedersuiker. Tot en met 15 december kunnen de oliebollenbonnen worden ingeleverd.