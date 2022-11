Manchester United-aanvaller traint bij OJC Rosmalen, club doet geheimzinnig

Hoog bezoek voor OJC Rosmalen. Aanvaller Jadon Sancho van Manchester United traint momenteel op het hoofdveld van de amateurclub uit Rosmalen. Op een filmpje op social media slalomt Sancho behendig langs enkele trainingspoppen. Ook zien mensen op een andere filmpje vanachter een hek de speler in een auto stappen.

Piet van der Plas, voorzitter van voetbalvereniging OJC Rosmalen, zag de filmpjes op social media ook passeren. "We hebben het veld ter beschikking gesteld van een organisatie. Geen idee wat daar het doel van was. Dat doen we wel vaker. Jadon Sancho? Het zou kunnen. Daar heb ik geen idee van. Wij zijn niet op de hoogte wie er allemaal komt."

De aanvaller van de club van trainer Erik ten Hag houdt blijkbaar zijn conditie op peil in Rosmalen. Sancho hoeft de komende weken niet echt aan de bak. De speler is niet opgeroepen voor het Engelse elftal dat momenteel in Qatar actief is op het WK voetbal.

Over niet al te lange tijd zal Sancho toch terug moeten keren naar Engeland. Spelers die niet aan het WK Voetbal deelnemen, worden binnenkort verwacht in Manchester voor een aantal trainingen.

Sancho kwam dit seizoen in de Premier League tien keer in actie voor Manchester United. Hij scoorde twee keer.