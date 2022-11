Meerdere overvallers bedreigen slachtoffer met wapens en slaan op de vlucht

Meerdere daders hebben een huis overvallen aan de Schie in Deurne. Met wapens bedreigden ze een slachtoffer. Vervolgens sloegen ze met de buit op de vlucht.

Bij de overval is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer wordt behandeld aan zijn verwondingen.

De politie kreeg rond negen uur melding van de woningoverval in Deurne. De daders worden nog gezocht. De politie doet buurtonderzoek en sporenonderzoek en heeft de omgeving afgezet. Een burgernetmelding is verstuurd om uit te kijken naar twee van de daders. Volgens een ooggetuige vliegt een helikopter rond in de buurt.