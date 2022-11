Michelle (27) runt de beste friettent van Brabant en dit is haar geheim

Apetrots neemt de 27-jarige Michelle van Ginneken woensdagavond in haar frietkraam in Oosteind bestellingen op. Haar zaak ‘t Houts frituurtje is uitgeroepen tot de beste van Brabant. En dat is volgens de klanten dik verdiend. “Mensen uit ’s Gravenmoer komen zelfs hier naartoe, terwijl ze daar twee friettenten hebben”, vertelt een man.

“De friet is krokant, vers gebakken en ze doen het met veel liefde”, vertelt een man die samen met een collega friet komt halen. Hij werkt in het verzekeringskantoor naast de kraam en maakt er samen met zijn collega iedere week een uitje van. “Ze spreken je hier vriendelijk aan en het is altijd gezellig.”

Michelle staat doordeweeks met haar kraam in Oosterhout en Oosteind. In het weekend bakt ze friet in haar woonplaats Den Hout. Maar wat is nu haar geheim? “Ik denk dat het onze aardappel is die vers van de boer komt en iedere nacht op onze manier gesneden wordt. We gebruiken ook het vaste frituurvet van vroeger en dat geeft toch iets meer smaak. Die combinatie is denk ik de beste voor de mensen.”

Ook haar moeder werkt in de frietkraam, maar het is geen familiebedrijf. “Ze heeft het helemaal zelf gedaan”, vertelt Miranda van Ginneken trots. Michelle richtte de kraam zeven jaar geleden zelf op en haar moeder kwam bij haar in dienst. “Ik werkte vroeger ook in een snackbar en het contact met de klanten vond ik heel leuk", vertelt Michelle. Ze volgde de horeca-opleiding en daarna ging het snel. “We lieten onze eigen wagen bouwen en nu zijn we al twee keer uitgeroepen tot beste friettent.”