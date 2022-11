'Kille en brute liquidatie' van liefdesrivaal: eis 24 jaar in hoger beroep

Patrick V. kreeg 22 jaar celstraf voor de moord op Tommie van der Burg uit Eindhoven. Hij houdt echter vol dat hij onschuldig is en ging daarom in hoger beroep. Het Openbaar Ministerie zette donderdag hoger in eiste 24 jaar. De advocaat-generaal noemde de moord donderdag in de zittingszaal tijdens het hoger beroep 'een kille en brute liquidatie'.

Van der Burg draaide in de nacht van 13 april 2015 met zijn auto het parkeerterrein van het Van der Valkhotel in Eindhoven op. Terwijl hij bij de slagboom voor het terrein wachtte, liep een andere man naar de auto. Hij schoot Van der Burg van dichtbij door het hoofd.

Na onderzoek kwam de nu 50-jarige Patrick V. als verdachte in beeld. Hij was volgens justitie niet alleen de schutter zijn. Een jaar eerder zou hij Van der Burg in elkaar hebben geslagen met een ijzeren staaf. Dit ziet justitie als poging tot doodslag.

Samenspannen met ex

Het precieze motief van de moord is volgens justitie onduidelijk. Al bleek tijdens de eerdere rechtszaak in 2017 dat de ex van Patrick V. was vreemdgegaan met Van der Burg. Daar kwam V. achter toen ze geen relatie meer hadden, maar elkaar nog wel vaak zagen.

Uit het onderzoek bleek dat V. met zijn ex samenspande. Deze vrouw liet hem weten wanneer Van der Burg zijn favoriete kroeg verliet. Daarna kon V. volgens het OM toeslaan. De ex van V. kreeg in 2017 voor hulp zes jaar gevangenisstraf. In die zaak is geen hoger beroep.

V. ontkende altijd

Volgens de advocaat-generaal bereidden V. en zijn ex de moord in 2015 'tot in de puntjes voor'. "De schutter doemde op uit het niets. Op een donkere afgelegen plek. Tommie had geen schijn van kans en werd afgeschoten als een beest."

V. heeft altijd ontkend Van der Burg te hebben doodgeschoten.