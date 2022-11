Coffeeshops moeten weg uit de Bossche binnenstad om overlast in te dammen

Wil je een joint halen in Den Bosch? Dan kan dat binnen een paar jaar niet meer in het centrum. Twee van de vijf huidige shops moeten uit de binnenstad vertrekken om zo overlast te beperken. Er komt wel één nieuwe coffeeshop in de stad om de verkoop meer te spreiden.

Op dit moment heeft Den Bosch vijf coffeeshops. Twee in de Hinthamerstraat, één aan het Emmaplein, één aan de Maastrichtseweg en één aan de Oude Engelenseweg. Twee liggen dus midden in de Bossche binnenstad en dat zorgt al jaren voor overlast. De shops dienen steeds vaker als afhaalloket, waardoor er steeds meer mensen naar de shop komen.

Volgens burgemeester Jack Mikkers zorgt dat voor extra verkeeroverlast. Van auto’s die dubbel parkeren tot in de auto wachtende bezoekers met draaiende motor en harde muziek. In een nieuw beleid van de gemeente is bepaald dat een aantal coffeeshops daarom naar een andere plek in de gemeente moeten verhuizen.

Ook komt er één extra coffeeshop in Den Bosch, zodat er meer spreiding komt in de verkoop en dus de overlast.

Binnen vijf jaar

Vooral de coffeeshophouders in de Bossche binnenstad waren lange tijd tegen een verhuizing. Volgens de gemeente zijn de plannen met hen besproken. Zij krijgen vijf jaar de tijd om te verhuizen. De gemeente heeft aangeboden hen te helpen bij hun zoektocht naar een geschikte plek.

Het uitgangspunt is dat coffeeshops naar een goed bereikbare plek verhuizen, maar niet in de binnenstad of dorpskernen en niet in de buurt van scholen. Ook mogen de coffeeshops niet op een plek komen waar veel horeca, winkels of bedrijven bij elkaar zitten.