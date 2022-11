Black Friday: 'De kans dat je achteraf spijt krijgt, is enorm'

Vrijdag is het weer Black Friday. Al een paar dagen lang vliegen de aanbiedingen je om de oren en veel mensen kunnen de verleiding niet weerstaan om naar de winkel te gaan of online een koopje te scoren. Toch kun je dat beter niet doen, waarschuwt budgetcoach Gerard Heintjes uit Breda. “Want de kans dat je achteraf spijt krijgt, is enorm."

Rochelle Moes Geschreven door

Black Friday was een aantal jaar geleden alleen nog in Amerika groot, maar inmiddels kunnen we ook hier niet meer om de koopgekte heen. Sommige mensen komen er hun bed niet voor uit, maar anderen gooien hun hele winkelmandje vol zodra er met korting wordt gestrooid. En daarin schuilt volgens Heintjes een gevaar.

“Als je er een nachtje over slaapt, waaien de meeste wensen over."

“Mensen worden tijdens Black Friday verleid om iets te kopen wat ze niet nodig hebben of niet kunnen betalen”, legt hij uit. “Het lijkt altijd heel mooi, maar als je er een nachtje over slaapt, waaien de meeste wensen over. Die tijd gunnen we onszelf niet omdat het nu of nooit is. En dan krijg je miskopen.” Heintjes raadt aan om alleen op pad te gaan als je iets al minstens twee maanden op je verlanglijstje hebt staan. “Dingen die je dus echt nodig hebt of al heel lang wilt”, zegt hij. “Zorg ervoor dat je hebt opgeschreven wat het toen kostte. Als het nu dan ook echt voordeliger is, kan Black Friday een hele leuke zijn.”

“Kleding komt sowieso een keer in de uitverkoop."