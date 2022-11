Veel regen verwacht op zondag en maandag

Voor wie uitkijkt naar komend weekend heeft Rico Schröder van Weerplaza wisselend nieuws. Het weekend begint nog wel mooi, maar zondag en maandag ziet het er even niet zo best uit. Er valt dan veel regen.

Rico omschrijft deze vrijdag als een heel fraaie herfstdag. "Het ziet er eigenlijk heel goed uit", zei hij vrijdagochtend in het radioprogramma WAKKER! op Omroep Brabant. "De nachtelijke regen is geleidelijk weggetrokken. Misschien dat er deze ochtend hier en daar in de provincie nog een bui valt, maar in het algemeen is het droog en geleidelijk breekt de zon door."

Daarbij wordt het zo'n 11 of 12 graden. "Bij dit alles waait een matige, zuidenwind. Die draait geleidelijk naar het westen."

Geleidelijke toename bewolking

Vrijdagavond en -nacht verlopen droog. "Het wordt wel een behoorlijk koude nacht. De temperatuur kan dalen naar 2 tot 4 graden, dat is wel frisjes. Er kan her en der wat mist ontstaan. "

Ook de zaterdagochtend begint met lokaal wat mist. "Vooral in het oosten van de provincie. Maar geleidelijk breekt de zon weer door en dan ziet het er ook zaterdagochtend prima uit. 's Middags zien we wel geleidelijk de bewolking toenemen, maar zaterdag blijft het overal nog droog. De temperatuur komt dan uit op 10 graden."

Geruime tijd regen

Ook de zondag begint nog droog. "Maar in de middag gaat het geruime tijd regenen. Dan ziet het er niet zo best uit. Dan wordt het maximaal een graad of 8. Ook maandag ziet het er niet echt best uit. Dan wordt het 9 graden maximaal en ook dan hebben we vrijwel heel de dag regen."