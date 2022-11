Wim Daniëls schreef het Groot Dictee: 'Het moet niet al te serieus zijn'

Voor taalliefhebbers is het een van de hoogtepunten van het jaar, het Groot Dictee der Nederlandse Taal. Zaterdag is het weer zover, vroeger op tv maar tegenwoordig op NPO Radio 1. De Eindhovense taalkundige Wim Daniëls schreef, net zoals de voorbije vier jaar, de tekst.

Daniëls vindt het schrijven van het Dictee een leuke bezigheid. "Ik weet er veel van, dus is het geen grote opgave om zoiets te maken", legt hij uit. "Het Dictee wordt ook goed beluisterd, we krijgen er veel reacties op."

Het Dictee ziet er sinds Daniëls de tekst schrijft heel anders uit dan het Dictee dat vroeger te zien was op tv. Dat stond bol van de ingewikkelde woorden. "Een dictee gaat niet om een reeks moeilijke woorden die mensen waarschijnlijk niet kennen", benadrukt Wim. "Ik toets de spelregels van het Nederlands, geen woorden die je niet zou kennen. Hier zitten al genoeg valkuilen in om fouten in te maken."

"Een Dictee moet niet een al te serieuze bezigheid zijn", legt de taalkundige uit. "Het moet allemaal niet te somber worden en je moet het melig afronden. En dat in zeven of acht zinnen."

"Je kunt geen vijftig fouten maken in dit Dictee", verzekert Daniëls. "De winnaar zou vijf fouten of minder moeten hebben. Als diegene meer dan vijftien fouten zou hebben, zou ik een slecht dictee hebben gemaakt. Een Dictee moet gezellig zijn, moet aardig blijven. Dit Dictee is goed te doen voor iemand die de spellingsregels kent."

Toch zal het volgens hem moeilijk zijn om het Dictee helemaal foutloos te maken. "De spellingsregels zijn namelijk niet altijd even gemakkelijk, soms zelfs een beetje inconsequent. Zo schrijven we ademhalen aan elkaar, maar water halen los. Akkoord schrijf je met twee k's, maar accorderen met twee c's. En vacant is met een c, terwijl je vakantie tegenwoordig met een k schrijft. Dat zijn rare dingen in spelling, niet te beredeneren."

LEES OOK: 'De dikke Daniëls' van Wim Daniëls had nog veel dikker gekund