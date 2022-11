Juichen voor het Nederlands Elftal in een tent met groot scherm

Oranje in Veldhoven Oranjefans in de pauze. GOAL! De tent waarin Oranjefans staan te juichen. Volgende Vorige 1/5 Oranje in Veldhoven

Het Nederlands Elftal speelt vrijdagmiddag op het WK in Qatar zijn tweede wedstrijd tegen Ecuador. Van een echte WK-gekte is nog geen sprake, maar op het tot Oranjeplein omgedoopte d'Ekkerplein in Veldhoven hebben honderden voetbalfans zich verzameld om te juichen voor Oranje.

Leon Kersten & Tom Berkers

Op het plein staat een verwarmde paviljoentent met een groot scherm. De tent is 25 bij 50 meter groot en er passen ruim 2000 fans in. Als de wedstrijd begint, is de tent aardig gevuld. Het overgrote deel van de mensen is in het oranje gekleed, maar er zijn ook mensen die in hun nette kleren net vanuit werk zijn gekomen en een borreltje pakken. "Het wordt een mooie wedstrijd", zegt Finn. "Nederland gaat winnen en het gaat vooral van PSV'ers komen."

Ook Maartje denkt dat Nederland gaat winnen. "Ik weet het zeker, ik heb er veel vertrouwen in! Het is hier in ieder geval heel gezellig. De sfeer zit er goed in", zegt ze terwijl ze trots haar hand op haar hart legt tijdens het volkslied.

Eerder deze week werd er met 2-0 gewonnen van Senegal. Dinsdag speelt Oranje haar laatste groepswedstrijd tegen thuisland Qatar. Als Nederland 1-0 scoort, stijgt er luid gejuicht op in de tent. Oranje confetti wordt afgeschoten terwijl een DJ de zaal opzweept.

In de rust vloeit het bier rijkelijk. Oranjefans haasten zich om wat eten en drinken te halen voordat de tweede helft begint. Ondertussen zit de sfeer er goed in. Het publiek zingt luidkeels mee met een zanger die het publiek warm houdt met Nederlandstalige muziek.