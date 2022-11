Drugsactie in Roosendaal: vier verdachten opgepakt

Foto: Christian Traets/SQ Vision. Foto: Christian Traets/SQ Vision. Foto: Christian Traets/SQ Vision. Foto: Christian Traets/SQ Vision. Foto: Christian Traets/SQ Vision. Volgende Vorige 1/5 Foto: Christian Traets/SQ Vision.

De politie heeft vrijdag vier mannen opgepakt bij een drugsactie op het Heilig Hartplein in Roosendaal. In een bovenwoning zijn drugs in beslag genomen en de politie vraagt de gemeente om de woning te sluiten. De actie is het vervolg op een grote drugsactie die daar een maand geleden werd gehouden.