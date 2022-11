Politiehond Deya bevalt van 18 (!) pups: ‘De paniek sloeg toe’

Chantal van Dartel uit Eindhoven en haar man wisten niet wat ze zagen toen hun hond Deya vrijdagnacht aan het bevallen was. Ze hadden zich voorbereid op een véél kleiner nestje, maar er kwamen er maar liefst achttien. “Volgens de dierenarts is dit heel uitzonderlijk. Dit maken ze niet vaak mee”, vertelt baasje Chantal.

Omdat Deya zelf nog te zwak is om voor al haar kinderen te zorgen, staan Chantal en haar man voor een zware taak. “We moeten de wekker weer gaan zetten, want iedere vier uur moeten we de hondjes voeden met de fles. Daar zijn we al gauw een halfuur mee bezig. En moeder zelf moet ook extra gevoed worden, want ze is echt mager geworden. Dus dat wordt flink kramen de komende tijd.”



Het is afwachten of de puppy’s allemaal blijven leven. Maar boeven in Brabant kunnen zich schrap zetten voor de komst van een heleboel nieuwe speurders. Zodra de hondjes bij moeder Deya weg mogen, krijgen ze nieuwe baasjes die ze gaan opleiden tot politiehond.