Indringer vernielt huis in Tilburg: 'Wat ik hier doe? Ik woon hier!'

Een 40-jarige man uit Mierlo is vrijdagavond aangehouden nadat hij een huis in Tilburg was binnengedrongen. De bewoner van het huis aan de Hoefstraat werd rond halftwaalf 's avonds, toen hij onderweg naar huis was, opgebeld door zijn buurman. Die vroeg zich af of hij al thuis was, omdat hij gestommel en glasgerinkel vanuit dat huis hoorde.

Daarop snelde de bewoner naar huis. Daar aangekomen zag hij dat het licht brandde en dat de tv aan stond. Hij belde de politie en besloot samen met de buurman het huis te 'bewaken' tot de agenten aankwamen.

Aandringen

Toen dit het geval was, opende de bewoner de garage zodat de agenten de tuin in konden lopen. Daar zagen de agenten dat de ruit van de achterdeur vernield was. Vanuit een raam op de eerste etage werden ze aangesproken door de indringer. Op de vraag wat hij in dit huis deed, gaf hij aan dat hij hier woont en 'dus in zijn eigen huis is'.

Na aandringen van de agenten kwam de man alsnog via de voordeur naar buiten. Daar werd hij aangehouden. De jas van de man uit Mierlo hing ‘netjes’ aan de kapstok en zijn schoenen stonden daaronder. In het huis had de man veel schade aangericht.

Medische en psychische zorg

De Mierlonaar is vastgezet. Er is medische en psychische zorg voor hem geregeld. De recherche gaat de zaak verder oppakken.