Willy blijft dromen van WK-titel, ondanks teleurstelling tegen Ecuador

Het Nederlands elftal stelde vrijdag teleur tijdens de tweede poulewedstrijd op het WK voetbal in Qatar. Tegen Ecuador kwam Oranje niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Daarmee kwam de ploeg van bondscoach Louis van Gaal nog goed weg ook. Toch blijft ex-international Willy van de Kerkhof optimistisch. "Nog vijf wedstrijden winnen en we zijn wereldkampioen!'

Wat er mis ging voor Oranje tegen Ecuador? "Alles", blikte het Helmondse PSV-icoon zaterdagochtend terug in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant. "Wij speelden veel te rustig het balletje rond, veel te slap. Marco van Basten zei het wel goed: Virgil van Dijk is een van de beste voetballers van dit Nederlands elftal, maar hij was vrijdag een van de meest matige spelers. Een balletje breed spelen is niet zijn ding. Het was al met al een gelukkig gelijkspel. Maar we gaan door naar de volgende ronde, of we nou eerste of tweede in deze poule worden."

"Deze vertoning is voorbij, de volgende wedstrijd komt eraan."

Of er sprake was van onderschatting bij Oranje, dat de eerste WK-wedstrijd tegen Senegal nog met 2-0 had gewonnen, weet Willy niet zeker. "Misschien wel. Ik vond Ecuador verschrikkelijk goed voetballen, op een manier die wij eigenlijk niet gewend zijn. Heel agressief, heel kort op de bal. Je zag dat Ecuador verdiend op 1-1 kwam door de fouten die het Nederlands elftal opstapelde. Dan zie je dat ook een Frenkie de Jong niet in de wedstrijd komt. Hij bleef te veel achterin. Dan krijg je dit soort voetbal. Dan zijn wij niet onszelf." Maar volgens de oud-middenvelder moeten we niet te lang blijven stilstaan bij deze deceptie. "Deze vertoning is voorbij, de volgende wedstrijd komt eraan. Het is wedstrijd voor wedstrijd. We moeten er nog vijf winnen en dan zijn we wereldkampioen."

"We hebben een geweldig elftal."