Politie arresteert ontsnapte geit: ‘Werkte verbazingwekkend goed mee’

De politie heeft zaterdagochtend in Sprang-Capelle een schattige vangst gedaan: een verdwaalde geit. De agenten zetten het beestje in de politiebus en brachten hem naar het bureau.

De geit werd gevonden op de Vermeerstraat, waar hij volgens de politie een uitgebreide ochtendwandeling maakte. “Naar verbazing werkte de verdachte met ons mee en nam hij plaats in onze verwarmde bus”, schrijft een van de agenten op Instagram. De agent grapt dat de geit geen identiteitsbewijs bij zich had, want een tag of oornummer ontbreekt.

Het dier is nog op het politiebureau en krijgt volgens de agenten meer dan genoeg liefde. Mensen die de geit herkennen of weten wie de eigenaar is kunnen contact opnemen met de politie.