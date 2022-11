Ranomi Kromowidjojo en Soy Kroon in nieuwe seizoen Wie is de Mol?

Zanger en acteur Soy Kroon, olympisch zwemkampioen Ranomi Kromowidjojo en cabaretier en acteur Nabil Aoulad Ayad, doen mee aan het nieuwe seizoen van het populaire tv-programma Wie is de Mol (WIDM), dat zich dit keer in Zuid-Afrika zal afspelen.

Dat maakte omroep AVROTROS zaterdag bekend.

Begin 2022 zette Kromowidjojo een punt achter haar topsportcarrière. Ze is getrouwd met ex-topzwemmer en olympisch kampioen Ferry Weertman. Tijdens hun huwelijksreis in de Verenigde Staten bezochten ze onder andere Oregon, geïnspireerd door het zeventiende seizoen van WIDM, aldus de omroep.

Soy Kroon uit Eindhoven is een zanger, presentator en acteur. Bij het grote publiek werd hij bekend door een rol in Goede Tijden, Slechte Tijden. Ook speelde hij de rol van Jezus tijdens The Passion.

Acteur en cabaretier Nabil Aoulad Ayad komt uit Waalwijk. Hij speelde onder meer in de soap Onderweg naar Morgen en deed mee aan De Slimste Mens.

Ook presentatrice Froukje de Both, ELLE-hoofdredacteur Anke de Jong, actrice Annick Boer, journalist Daniël Verlaan, presentator Jurre Geluk, presentator Sander de Kramer en actrice Sarah Janneh behoren dit jaar tot de kandidaten.

Kaapstad

Het 23e seizoen van het kijkcijferkanon speelt zich onder meer af in Kaapstad, de bergen bij de Tulbagh Vallei en de uitgestrekte halfwoestijn Karoo.

Fans konden dit jaar achterhalen wie de kandidaten zijn door het oplossen van puzzels op vijf verschillende plekken in het land. Na de bekendmaking werd op social media direct druk gespeculeerd over de vraag wie de mol is. "Ranomi Kromowidjojo maakt een goede kans", aldus Mol-kenner Peter de Bekker. "Je moet hard kunnen zijn en dat kan ze met haar topsportmentaliteit wel. Maar tegelijkertijd kan ze heel aardig doen en vrolijk lachen."