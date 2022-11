Tweede overval binnen een week op een tankstation in Roosendaal

Een Shell-tankstation aan de Antwerpseweg in Roosendaal is zaterdagavond overvallen. Dat is kort na half acht gebeurd. Niemand raakte gewond. Het is de tweede overval op een tankstation in Roosendaal binnen een week. Op maandag werd een Shell-tankstation aan de Vijfhuizenberg overvallen.

Frits van Otterdijk Geschreven door

De overvaller is er met een onbekende buit vandoor gegaan. Hij zou zijn verdwenen in de richting van het Vrouwenhof. De politie roept het publiek op om de mogelijke dader niet zelf te benaderen. De man zou gewapend zijn. Via Burgernet is een signalement van de overvaller verspreid. Het zou gaan om een magere man die een zwarte bivakmuts droeg. Hij had een zwarte bomberjack aan, droeg een blauwe trainingsbroek met witte strepen aan de achterzijde van de knieholte en had zwarte sportschoenen.