112-nieuws: vakantiehuisje brandt af • auto gaat in vlammen op

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie.

06.29 - Twee auto's door brand verwoest

Twee personenauto's zijn door een brand verwoest aan de Sterndonk in Veghel. Aanvankelijk brandde er één auto, maar toen de brandweer aankwam op de Sterndonk bleek ook een andere auto inmiddels aan de vlammen ten prooi te vallen. Die tweede auto stond aan de voorkant in brand. Waarschijnlijk is het vuur van de ene naar de andere auto overgeslagen.

Een van de auto's, die volledig uitbrandde (foto: Sander van Gils/SQ Vision)

06.21 - Huisje op vakantiepark Ulicoten brandt af

Op een vakantiepark in Ulicoten heeft vannacht een felle brand gewoed. Rond kwart voor twee in de nacht brak er brand uit in een van de huisjes. De vlammen waren metershoog en vanuit de weide omtrek te zien. De brandweer kon niet voorkomen dat het hele huisje afbrandde. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet duidelijk. Volgens de eigenaar van het huisje begon de verlichting te knipperen, waarna hij de brand ontdekte, zo zei hij tegen onze 112-correspondent. Tijdens het blussen werd een van de omstanders niet goed, daar is een ambulance voor opgeroepen.

Meterhoge vlammen (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision)

03.26 - Bank in de hens in leegstaand pand

In een leegstaand huis in Genderen heeft zaterdagavond een kleine brand gewoed. Aan de Hoofdstraat zou het huis in brand staan, maar eenmaal aangekomen zag de brandweer dat het om een bankstel bleek te gaan dat binnen stond. Het huis staat al jaren leeg. Hoe het kan dat de bank is gaan branden, is onduidelijk. Mogelijk is er sprake van vandalisme.

De brandweer zag dat het 'slechts' een bankstel was dat in brand stond (foto:Jurgen Versteeg?SQ Vision)

00.46 - Autobrand in Waalwijk

Een auto aan de Looierij in Waalwijk is zaterdagavond net voor middernacht in vlammen opgegaan. De auto stond dicht bij een huis geparkeerd. Dat huis raakte licht beschadigd, maar de brand sloeg niet over. Omstanders zouden hebben gezien dat de auto in brand werd gestoken. De brandweer kwam met drie bluswagens naar de brandende auto, maar die was niet meer te redden. De politie doet onderzoek naar de brand.

Toen de brandweer aankwam, was de auto al niet meer te redden (foto: Jurgen Versteeg/SQ Vision)

23.40 - Auto botst op tegenligger in Breda

Twee auto's zijn zaterdagavond op elkaar gebotst op de Fellenoordstraat in Breda. De bestuurder van de ene auto, botste frontaal op een tegenligger. Die probeerde de tegemoetkomende auto nog te ontwijken, maar kon nergens heen. De bestuurder zou volgens een 112-correspondent onder invloed zijn geweest. Hij is meegenomen naar het politiebureau. De andere bestuurder is door buurtgenoten naar huis gebracht. De twee auto's moesten allebei worden weggetakeld.