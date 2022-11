112-nieuws: woningbrand in Kaatsheuvel • vlam in de pan in restaurant

19.00

In een shoarmazaak aan de Meierijstraat in het centrum van Veghel sloeg zondagavond de vlam in de pan. Dat gebeurde in de keuken rond 18.15 uur. Het vet in de pan veroorzaakte een steekvlam die achter het bakmeubel naar boven schoot. Het vuur was snel onder controle. Brandweerlieden controleerden voor de zekerheid met een warmtebeeldcamera het plafond. Het vuur in de keuken zorgde voor enige consternatie maar niemand raakte gewond. De omvang van de schade is niet bekend.