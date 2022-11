112-nieuws: zakken vol drugs op zolder • vakantiehuisje brandt af

03.26

In een leegstaand huis in Genderen heeft zaterdagavond een kleine brand gewoed. Aan de Hoofdstraat zou het huis in brand staan, maar eenmaal aangekomen zag de brandweer dat het om een bankstel bleek te gaan dat binnen stond. Het huis staat al jaren leeg. Hoe het kan dat de bank is gaan branden, is onduidelijk. Mogelijk is er sprake van vandalisme.