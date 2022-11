De allermooiste onderwaterfoto's van Nederland komen uit Geertruidenberg

René Weterings uit Geertruidenberg laat zien dat je niet naar het buitenland hoeft voor bijzondere vissen. Hij won het Nederlands kampioenschap onderwaterfotografie met foto's van het onderwaterleven in Zeeland. Voor de vier ingezonden foto's kreeg hij één keer goud en drie keer zilver. Trots vertelt de meesterfotograaf hoe hij de foto's heeft gemaakt.

Kalme kreeft (zilver) "De kreeft die met zijn twee kraaloogjes in de camera kijkt, fotografeerde ik in het Grevelingenmeer op zo'n vijf a zes meter diepte. Daar is het donker en dus moet je aan de slag met extra flitsers. Gelukkig bleef hij goed stilzitten. Ik kon er dus lekker bij blijven om hem in de perfecte positie te fotograferen en het licht goed te krijgen. Voor deze ene foto ben ik ruim dertig minuten bezig geweest."

De bloemkoolkwal (zilver) "Deze bijzondere kwal wordt ook wel een zeepaddenstoel genoemd en is de grootste kwal van Nederland. Hij kan wel zestig centimeter groot worden. Ik kwam hier toevallig voorbijzwemmen op de wedstrijddag. Prachtig toch? Die zon in de verte en die sierlijke houding van de kwal."

Het wierlandschap (zilver)

"Voor deze foto hoefde ik niet diep het Grevelingenmeer in. Op nog geen meter diepte, misschien zelfs maar een halve meter - waar je dus ook gewoon zou kunnen snorkelen - maakte ik deze foto. Ik kwam dit tegen en ik dacht, dit is nou typisch duiken of snorkelen in Zeeland, met de zon die mooi in het water valt en de visjes op de achtergrond."