Mathieu van der Poel bij rentree in het veld meteen de beste

Mathieu van der Poel heeft bij zijn eerste optreden als veldrijder dit seizoen meteen toegeslagen. De viervoudig wereldkampioen veldrijden won met overmacht de Vestingcross in het Zeeuwse Hulst. "Ik voelde me goed en heb in Spanje een goede voorbereiding gehad."

Van der Poel was uiteraard tevreden met zijn eerste succes als veldrijder sinds het veroveren van de wereldtitel in januari 2021 in het Belgische Oostende. "Het is inderdaad lang geleden dat ik een cross gewonnen heb. Maar afgelopen winter telt eigenlijk niet mee, ik heb toen anderhalve wedstrijd gereden.” Hij moest zondag de wedstrijd in de achterhoede van het veld beginnen. Omdat Van der Poel vorig jaar heel weinig in het veld reed, is hij weggezakt op de ranglijst van de wereldbond UCI. Ondanks zijn start in de achterhoede schoof Van der Poel snel op naar de kop van de wedstrijd.

"Ik ben echt blij met mijn vorm, al is er nog wel werk nodig."