Van Gerwen in tranen na winst Players Championship Finals

Michael van Gerwen heeft de Players Championship Finals gewonnen. De darter uit Vlijmen versloeg zondag in de finale de Engelsman Rob Cross. Dat deed hij met 11-6. Van Gerwen won de derde leg zelfs met een ninedarter. Na afloop liet hij zijn tranen de vrije loop.

Van Gerwen liep meteen in het begin van de ontmoeting fors uit (5-1), maar zag zijn opponent terugkomen tot 7-6. Daarna maakte 'Mighty Mike' het duel vakkundig af.

"Dit betekent veel voor mij", zo luidde de eerste reactie van de winnaar. "Ik wil toernooien spelen en winnen. Dat ik voor de zevende keer zegevier op dit evenement is fantastisch. We hebben beiden goed gespeeld, deze partij had alles wat een topwedstrijd nodig heeft. De steun van het publiek was geweldig. Dit geeft mij ongelooflijk veel energie."

Van Gerwen werd na de prijsuitreiking emotioneel toen hij over zijn dochter Zoë begon: "Ze vroeg me of ik weer een beker mee naar huis zou nemen. Ik weet het nog niet, zei ik. Maar nu ik gewonnen heb, is deze voor haar."

De Players Championship Finals is het laatste grote toernooi van het jaar voor het WK volgende maand. Dat toernooi begint op 15 december.