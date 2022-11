Enige kroeg in dorp dreigt te stoppen, dus willen klanten de bar overnemen

Na zeventien jaar stoppen Rien en Annie Doomen als uitbater van café Kerkzicht. Inmiddels staat de enige kroeg in Standdaarbuiten al ruim twee jaar te koop. Enkel een projectontwikkelaar heeft interesse in het pand, maar die wil er drie appartementen van maken. Daar proberen Melvin Zagers en zijn buren een stokje voor te steken. “Dit café is de basis van alles.”

Niek de Bruijn Geschreven door

“Toen er tekeningen verschenen en vergunningen werden aangevraagd voor een woonbestemming, gingen bij ons de alarmbellen rinkelen”, vertelt Melvin. “We moeten in actie komen, anders zijn we ons enige café kwijt.”

In het café komen jong en oud bijeen voor de bingo, biljart- en darttoernooitjes en sinterklaas viert er graag zijn verjaardag. “Hier worden contacten opgebouwd en herinneringen gemaakt.” Zelf viert Melvin al jaren met zijn carnavalsvereniging het leutfeest in het café. “Daar worden de plannen gemaakt en heerst de concurrentiestrijd met andere verenigingen. Kerkzicht is de basis van alles.” Melvin vindt het belangrijk dat het verenigingsleven in het café behouden blijft. “Als dit ophoudt te bestaan, draagt dat indirect bij aan meer eenzaamheid in Standdaarbuiten.” Daarom kwamen hij en twee vrienden met het plan om met ruim tweehonderd personen een coöperatie te vormen en het café te kopen. “We werden geïnspireerd door Noordhoek, dat ook tot de gemeente Moerdijk behoort. De inwoners daar hebben vorig jaar een half miljoen euro ingezameld om het enige dorpscafé te redden."

In Standdaarbuiten worden nu mensen gezocht die een certificaat van drieduizend euro willen kopen en zo lid worden van de coöperatie. Die gaat het vastgoed van het café beheren. “Wij verhuren het pand aan de uitbater”, legt Melvin uit. "Van de certificaathouders wordt enkel verwacht dat zij één keer per jaar op de algemene ledenvergadering aanwezig zijn. Ieder lid van de coöperatie heeft een stem over het café.” Komende drie weken trekt een Red Kerkzicht-busje door het dorp. Het doel is om genoeg certificaten te verkopen. “We bieden glühwein, warme chocolademelk en spelletjes aan, om mensen uit hun huis te trekken.”

We zoeken een jongere kopie van Rien en Annie.