Elf knorrende biggetjes in twee dozen achtergelaten in het park

Je zult er maar bij uitkomen, elf knorrende biggetjes verpakt in twee kartonnen dozen. Ze zaten keurig verdeeld, de zwart gevlekte in één doos en de effen witte in de andere. Een voorbijganger trof de gedumpte dieren aan tijdens een avondwandeling in het Philips de Jongh park in Eindhoven.

Valerie van den Broek Geschreven door

"Het komt wel eens vaker voor dat varkens worden gedumpt. Baasjes onderschatten al snel wat voor zorg deze dieren nodig hebben. Varkens zijn slim, kunnen mensen om de tuin leiden en zijn goed in ontsnappen", zegt Ragnhild Diepens. Als voorzitter van non-profitorganisatie Hobbyvarkenvereniging weet ze alles van de roze knordieren, maar verpakt in een doos? Nee, dat is voor haar ook de eerste keer.

"Varkens zijn slim, soms manipulerend en zijn goed in ontsnappen."

Ook bij de stichting Regionale Opvang Zwerfdieren Eindhoven (ROZE) hadden ze dit niet eerder meegemaakt. Hoewel ze normaal alleen honden en katten ophalen na een melding, wilden ze de biggetjes niet in de kou laten staan. Het Philips de Jongh park ligt iets buiten Eindhoven en schurkt aan tegen het PSV-trainingscomplex De Herdgang. Het ophalen van de kleine knorretjes ging vlot. Maar de opvang was natuurlijk een ander ding. De biggetjes gingen daarom over naar de Hobbyvarkenvereniging van Diepens. Die regelde in in allerijl een tijdelijk pleeggezin met wat strobedjes.

"We denken dat het gaat om een ongeluksnestje."