Inwoner Rucphen meeste kwijt aan energie, Bosschenaar zit er warmpjes bij

De gestegen energiekosten hakken er bij inwoners van de gemeente Rucphen het hardst in. Zij zijn gemiddeld liefst 27,5 procent van hun inkomen kwijt aan de energierekening, berekende Zonneplan, een aanbieder van zonnepanelen en energie.

Ook Baarle-Nassau(24,3 procent) en Mill en Sint Hubert (23,9 procent) in de gemeente Land van Cuijk scoren hoog op de zogeheten energiequote. Dat is het percentage huishoudens dat 8 procent of meer van het inkomen kwijt is aan energie. Inwoners van Den Bosch, Vught en Breda komen er in onze provincie het meest genadig van af, zo blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hun energiequote komt uit op zo'n 17 procent.

Zonneplan berekende per gemeente en provincie de gemiddelde maandelijkse energiekosten en zette dat af tegen het besteedbaar inkomen per huishouden, gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het gezin.

685 euro per maand

In Rucphen liggen de maandelijkse energiekosten momenteel op 685 euro per huishouden, terwijl een doorsnee huishouden er 2742 euro verdient. In de gemeente Den Bosch verdient een huishouden gemiddeld bijna 200 euro meer en liggen de energiekosten ruim 175 euro lager. In de gemeente Vught houdt de gemiddelde inwoner na betaling van de energierekening het meest over: ruim 970 euro meer dan in Heusden.

Grote en oude woningen

Over heel Nederland gerekend, hakken de gestegen energiekosten er bij inwoners van de provincie Groningen het hardste in. Met hun relatief grote, oude woningen en lage gemiddelde inkomen zijn Groningers liefst 23,6 procent van hun inkomen kwijt aan de energierekening. Ook andere noordelijke provincies scoren hoog, terwijl het in Flevoland ‘slechts’ om 15 procent gaat. Ook in de Randstadprovincies valt de energiequote relatief mee, terwijl Brabant ertussenin zit met 19,6 procent.

In Amsterdam is de energiequote met 13,7 procent het laagst van heel Nederland. Een combinatie van een relatief hoog gemiddeld inkomen en relatief kleine huizen, is daarvoor volgens Zonneplan de voornaamste oorzaak.

Bij een energiequote vanaf 10 procent is er sprake van zogeheten ‘energiearmoede’.