Oranje speelt kwalificatiewedstrijd voor EK 2024 in Eindhoven

Brabanders met oranjekoorts kunnen hun hart ophalen. Het Nederlands elftal speelt volgend jaar namelijk een kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2024 in Eindhoven. Op 7 september neemt Oranje het in het Philips stadion op tegen Griekenland.

De andere drie wedstrijden speelt het Nederlands elftal buiten Brabantse bodem. De eerste thuiswedstrijd (Nederland-Gibraltar) wordt volgend jaar op 27 maart gespeeld in De Kuip in Rotterdam. De laatste twee thuiswedstrijden (Nederland-Frankrijk en Nederland-Ierland) staan op 13 oktober en 18 november in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam op het programma.

Op 24 maart, 10 september, 16 oktober en 21 november speelt Oranje uitwedstrijden.