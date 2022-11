Ch!pz vindt nieuw succes op TikTok: 'Dit zou 17-jarige Cilla nooit geloven'

Een onverwacht, maar bijzonder welkom succes voor het Eindhovense Ch!pz-lid Cilla Niekoop (36). Het nummer ‘1001 Arabian Nights’ gaat wereldwijd viraal. Niet de oude fans, maar juist mensen jonger dan het nummer zelf, slepen het liedje nu de hitlijsten in. “De 17-jarige Cilla zou dit nooit geloven.”

De eerste paar video’s die de popgroep op TikTok plaatste, behaalden al snel miljoenen views. Dat de oude fans het leuk zouden vinden, had Cilla wel verwacht, maar deze aantallen zag ze niet aankomen. Ze heeft dan ook geen idee van waar het succes vandaan komt. "Wist ik maar hoe het kwam, we kunnen alleen maar raden", zegt Cilla in het Omroep Brabant-programma Afslag Zuid.

"Nu kunnen de fans ons rechtstreeks hun verhalen vertellen."

Door social media weet Cilla nu ook wat de groep voor veel mensen heeft betekent. “We krijgen enorm veel lieve en positieve reacties. Ik hoor zoveel verhalen, bijvoorbeeld van een fan die een hele vervelende jeugd had maar wel met een fijn gevoel terugdenkt aan onze muziek. Dat we succesvol waren in de jaren nul van dit millennium wisten we, maar nu kunnen de fans ons rechtstreeks hun verhalen vertellen. Dat vind ik heel mooi.” Inmiddels zijn er 2.4 miljoen video’s gemaakt waarin het liedje uit 2005 te horen is. “Ik vind het heel bijzonder om dit mee te maken” vertelt de danser en zangeres. “De eerste periode van Ch!pz was al speciaal, het was heel leuk om terug te komen en dit is nóg mooier.”

“De comeback was bedoeld voor de oude fans die hun jeugd willen herbeleven.”

Ch!pz ging uit elkaar in 2010 en maakte in 2018 een comeback. Sindsdien staat het viertal weer met regelmaat op het podium. “De comeback was eigenlijk bedoeld voor de oude fans die hun jeugd willen herbeleven”, zegt Cilla. Nu is de groep dus opnieuw populair bij tieners, 17 jaar nadat Arabian Nights uitkwam. Toch zien ze niet veel jong publiek bij optredens. “We worden vooral geboekt voor 90’s en millennial-feestjes en festivals. Maar misschien moeten we nu gaan nadenken over optredens waar ook onze nieuwe jonge fans naartoe kunnen gaan.”

“Arabian Nights is nu een grotere hit dan toen."

Die nieuwe fans zijn in de hele wereld aanwezig, 1001 Arabian Nights staat op plaats 22 van de wereldwijde Viral 50 op Spotify. “We staan in hitlijsten in Singapore, Polen, Japan en Australië”, vertelt Cilla. “Arabian Nights is nu een grotere hit dan toen we het uitbrachten.” De fans van vroeger zal het opvallen dat maar weinig TikTokkers het originele dansje uit de clip uitvoeren. Reden voor Ch!pz om samen met TikTokker Thomas Brok, op de app bekend als ‘Korthom’, een video te maken waarin beide dansjes te zien zijn. De teller voor deze video staat inmiddels op 15.4 miljoen views.

“Trends komen en gaan zo snel."

Cilla is zich er wel van bewust dat succes op TikTok niet bij iedereen blijft plakken. “Trends komen en gaan zo snel. We weten nog niet of dit echt een nieuwe stap is, of dat we er zo lang van moeten genieten als het duurt.” Of er naar aanleiding van het succes op TikTok nieuwe muziek komt van Ch!pz? “Dat weten we nog niet, maar die zou hoe dan ook dé vrolijke ‘Ch!pz-sound’ moeten hebben.” Zo klinkt de hit van zeventien jaar geleden.