Tilburgse wethouder Hendrickx doet weer aangifte tegen kunstenares

Wethouder Marcelle Hendrickx en schrijver Ralf Bodelier, beiden uit Tilburg, hebben weer aangifte gedaan tegen de kunstenares Cora W. Dit keer voor smaad en laster. Cora W. werd in mei dit jaar veroordeeld voor het bedreigen van Hendrickx en Bodelier. De vrouw kreeg daarvoor een voorwaardelijke gevangenisstraf die meteen omgezet zou worden in celstraf als ze de twee nog een keer bedreigde.

Cora W. valt Hendrickx en Bodelier onder meer lastig via twitter en op haar eigen website. Het zijn voornamelijk complottheorieën die de kunstenares over Hendrickx en Bodelier verkondigt. Cora W. schrijft zelf op haar twitteraccount dat ze onlangs is verhoord door de politie nadat er aangifte is gedaan. De politie bevestigt dit.

Bedreigingen

Tijdens de rechtszaak in mei vertelde wethouder Hendrickx dat ze door de bedreigingen haar onbevangenheid was verloren. Ze werd niet alleen zelf bedreigd, maar ook haar man en kinderen. “Het is onder mijn huid gaan zitten”, zei Hendrickx tijdens de rechtszaak. ”Ik kan niet meer onbekommerd door het leven gaan”. Bodelier schreef “Je haat is zo vurig. Je volgt mijn stappen van uur tot uur. Je hebt me forse schade toegebracht.”

De kunstenares bekende tijdens de rechtszaak in mei dat ze schuldig is. “Het is nooit mijn bedoeling geweest. Ik ben niet gewelddadig”.

Smaad en laster

Tijdens de zaak in mei was de rechter streng voor W.: “Nog één woord verkeerd en u zit meteen in de cel!”, sprak hij haar bestraffend toe. Toch is de kans dat door de nieuwe aangifte de voorwaardelijke straf van Cora W. wordt omgezet naar een celstraf klein. Want de kunstenaar werd veroordeeld voor bedreiging en de aangifte nu gaat over smaad en laster: twee verschillende zaken.

