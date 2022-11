Spookslot in Efteling niet helemaal gesloopt: klein deel blijft staan

Er vloeiden veel tranen toen de sloop van het Spookslot werd aangekondigd. Maar er is goed nieuws voor fans van de Efteling. Het deel van de attractie dat nu nog overeind staat, de iconische toren, maakt straks deel uit van het nieuwe themagebied in het park.

Begin september konden liefhebbers voor de laatste keer een bezoekje brengen aan het Spookslot. Daarna volgde de sloop. Dat is zo zorgvuldig gedaan dat de Achtkantige toren overeind kon blijven. De details van de afgebrokkelde gevel passen volgens de Efteling goed bij het nieuwe griezelige themagebied.

Danse Macabre

Een speciale werkgroep zorgt ervoor dat alle elementen die ooit voor de Efteling zijn gemaakt, worden bewaard of hergebruikt. Dat laatste is het geval met de duivelse kaarshouder uit de Vlederikentoren. Die zal terugkomen in de nieuwe attractie Danse Macabre. Ook de vertrouwde muziek van het Spookslot keert terug.

Magazijn

Sommige onderdelen van het Spookslot waren te groot of te versleten. Daar zijn foto’s en scans van gemaakt voor het archief. De kleinere stukken zijn goed ingepakt en opgeslagen in het grote magazijn.

Het nieuwe themagebied in de Efteling wordt ruim anderhalve hectare groot. Naast de nieuwe attractie Danse Macabre komen er horeca, een souvenirwinkel en bijpassend entertainment te staan. Als alles volgens plan gaat, opent het nieuwe themagebied en de attractie in 2024.