Explosie bij rijdende auto: vrouw en haar kind komen met de schrik vrij

Bij een explosie aan de Acaciasingel in Den Bosch is dinsdagochtend rond acht uur een auto beschadigd geraakt. De inzittenden, een vrouw en haar kind, bleven ongedeerd. Ook een andere auto en de dakgoot van een huis raakten beschadigd.

Het explosief zou zijn afgegaan toen de auto de bocht omkwam en de Acaciasingel opreed. Door de klap is de volledige achterruit vernield. Ook is de onderkant van de auto ontzet.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de explosie. "Er is op dit moment nog veel onduidelijk over de toedracht. Wij doen onderzoek. Daarbij houden we rekening met verschillende scenario's. Onder andere een explosievendeskundige komt naar de auto kijken. Ook zal er uitgebreid sporenonderzoek worden gedaan."

Veel buurtbewoners zouden wakker zijn geschrokken van de knal. "Het was een enorme klap", vertelt een van hen. "Eerst dachten we dat het vuurwerk was, dat gebeurt hier wel vaker. Het is in ieder geval niet de eerste, en waarschijnlijk ook niet de laatste keer."