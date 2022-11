Italiaan zwaar mishandeld gevonden, politie tast in het duister

De politie heeft nog heel veel vragen na de zware mishandeling van 54-jarige Italiaan in Eindhoven. De man werd vorige week dinsdag zwaargewond gevonden in een huis aan de Bakkerstraat en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Omdat hij zelf nog altijd niet in staat is om te vertellen wat er gebeurd is, wordt nu hard gezocht naar mogelijke getuigen.

Het is een zaak vol vraagtekens. De recherche lijkt er in ieder geval zeker van dat de Italiaan vorige week maandag al zwaar is toegetakeld. Eerder die dag kwam hij met de trein aan in Eindhoven. Mogelijk kwam hij vanuit Duitsland.

In de uren daarna zou hij hebben rondgehangen in de buurt van het station en in de wijk Oud Woensel. Voor hij naar het huis aan de Bakkerstraat is vertrokken, bracht hij nog een bezoekje aan iemand in de Hemelrijken.

Mogelijk eerder mishandeld

De recherche sluit nog niet uit dat de man op dat moment al mishandeld was. "Als hij al gewond was voordat hij in Eindhoven aankwam, dan kan het bijna niet anders dan dat dit is opgevallen."

Daarom worden mensen die de man misschien gezien hebben óf camerabeelden hebben, gevraagd zich te melden. De Italiaan droeg vorige week maandag een blauwe spijkerbroek en een donkere jas met een capuchon.