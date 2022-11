Stroomstoring tijdens WK-wedstrijd Oranje: 'Zwaar klote'

Door een stroomstoring zat een deel van Etten-Leur dinsdagmiddag zonder stroom. Het ging om 1165 adressen in de wijken Sanderbanken en De Keen. De ellende begon uitgerekend toen de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Qatar net was gestart, iets na vier uur.

Aanvankelijk dacht netbeheerder Enexis de storing rond kwart over zes opgelost te hebben, maar iets voor halfzes hadden alle huishoudens weer stroom. De wedstrijd van Oranje kijken zat er in de wijken in Etten-Leur dus voor een groot deel niet in. "Wij zijn getroffen. Zwaar klote weer", reageerde Moon op de Facebookpagina van Omroep Brabant.

Saskia woont ook in Etten-Leur, maar had meer geluk. "Zo boeiend is de wedstrijd toch niet. Maar we hebben wel geluk dat we kunnen kijken. Groeten uit Etten-Leur waar er geen storing is", zegt ze lachend.

'Houd een oogje in het zeil'

De politie waarschuwde bewoners in de buurt waar de stroomstoring is. "Het wordt nu donker, dus houd een extra oogje in het zeil in uw buurt", laat de politie weten.