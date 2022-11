Geen debuut voor Xavi Simons? Dat kost deze PSV-fan nu al ruim 7500 euro

Je moet voorzichtig zijn met wat je tweet. Dat heeft een man uit Eindhoven die twittert onder de naam Rood van Nistelruuij gemerkt. "Als Xavi Simons tegen Qatar zijn debuut voor het Nederlands elftal niet maakt, doneer ik 50 cent per like en per retweet aan Amnesty International." Dat 'grapje' is nu bijna 14.000 keer geretweet en meer dan 1300 keer geliked.

PSV'er Xavi Simons heeft tot nu toe in Qatar geen speelminuten in Oranje gemaakt. Dat schiet veel fans in het verkeerde keelgat. Op Twitter uitten ze hun frustratie, zo ook Rood van Nistelruuij.

Tijdens de laatste groepswedstrijd van Oranje, tegen Qatar, stond het zweet hem dan ook op zijn voorhoofd, toen Simons ver in de tweede helft zijn entree nog niet mocht maken van bondscoach Louis van Gaal. "Xavi Simons moet echt wel gaan invallen hoor.. LOUIS!", zo tweette Rood bezorgd rond kwart over vijf. Maar de trainer negeerde zijn verzoek. Hoe moet Rood de Amnesty-donatie betalen? De huur of hypotheek een tijdje niet betalen, is een optie, zo lijkt het. "Iemand een kartonnen doos voor me waar ik de komende maanden in kan overnachten?", vraagt hij. Verschillende mensen vragen hem of hij het geld nu echt gaat doneren of ze adviseren hem een crowdfundingactie te beginnen. "Een donatie ga ik sowieso plaatsen", laat hij aan Omroep Brabant weten. Dat wordt waarschijnlijk echter geen duizenden euro's. "Het bedrag van de donatie weet ik nog niet, het wordt wel een beetje erg veel", aldus de PSV-supporter die anoniem wil blijven. Uiteindelijk besluit hij een crowdfundingactie te starten. Ook andere Xavi-fans laten weten wat ze van het beleid van Van Gaal vinden.

