Herman van der Zandt volgt Matthijs van Nieuwkerk op bij Top 2000 a gogo

Herman van der Zandt presenteert dit jaar de Top 2000 a gogo. De geboren Bredanaar neemt het stokje over van Matthijs van Nieuwkerk, die door de NTR op een zijspoor werd gezet na een publicatie van de Volkskrant over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door.

"We hebben in Herman een presentator gevonden die een liefhebber is van het programma, veel weet van muziek en veel ervaring heeft met programma’s die een breed publiek aanspreken. Het team van de Top 2000 verheugt zich erop om met Herman en Leo het Top 2000-café in te gaan", zegt Willemijn Francissen, mediadirecteur bij omroep NTR.