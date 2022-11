Enorme ravage nadat auto huis binnenrijdt: 'Hij reed niet normaal hard'

Een huis aan de Weilustlaan in Breda is zwaar beschadigd geraakt, nadat er dinsdagavond een auto naar binnen is gereden. Een groot deel van de pui van de bungalow ligt er helemaal uit. Drie muren zijn omvergereden. "Hij reed niet normaal hard."

Het ongeluk gebeurde in een flauwe bocht in de Bredase straat. De bestuurder van de auto, een donkerblauwe Opel, raakte de macht over het stuur kwijt en knalde hard tegen het huis. De bewoners zijn geschrokken, maar raakten volgens de politie niet gewond. Ze konden via de achterkant het huis uit. De bestuurder van de gecrashte auto is voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

"Ik moest vol op de rem trappen."

Kevin woont in de buurt en zag het ongeluk voor zijn neus gebeuren. "Ik reed net de bocht in en zag koplampen op me afkomen", vertelt hij tegen Omroep Brabant. "Ik moest vol op de rem trappen. Z'n spiegels kwamen over mijn motorkap. Daarna reed hij het huis in. Het leek wel of hij 150 reed." Volgens Kevin rijdt de bestuurder vaker rond in de buurt. "Hij staat hier bekend als iemand die veel te hard door de straat rijdt. De auto staat altijd geparkeerd achter het huis waar hij nu naar binnen is gereden", vertelt Kevin geschrokken.

"Als je het mij vraagt, moeten er drempels komen."

De bestuurder zou nog hebben geprobeerd weg te rijden na het ongeluk. Toen dat niet lukte, stapte hij uit. Later raakte hij buiten bewustzijn. Er wordt wel vaker hard gereden in de buurt, vertelt Kevin. "En dat op een 30-weg. Eerst stond er een snelheidsmeter. Maar als je het mij vraagt, moeten er drempels komen."

Foto: Perry Roovers/SQ Vision.