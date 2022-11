Ramkraak op kledingwinkel: dieven laten achterklep open en verliezen buit

Dieven hebben dinsdagnacht voor een grote ravage gezorgd op de Steenweg in Helmond. Nadat ze inbraken bij een kledingwinkel, vergaten ze bij hun vlucht de achterklep te sluiten. Daardoor belandde een groot deel van de buit weer op straat.

Iets na 04.00 uur ramden de dieven met de achterkant van hun auto de gevel van Barrows, een winkel met vooral dure merkkleding. Vervolgens hebben ze razendsnel de kofferbak vol gegooid met kledingstukken, waarna ze er weer snel vandoor gingen.

Maar daarbij vergaten ze dus één belangrijk ding. De klep bleek niet goed dicht en zo bleef een deel van de zojuist gestolen kleding achter op de stoep voor de vernielde ingang. Hoeveel de daders uiteindelijk wél hebben meegenomen is nog onbekend, maar gezien de prijzen van de kleding zal de schade al snel oplopen.

Na de diefstal bleven er ook twee jerrycans met een gele vloeistof achter op straat. Wat daar precies in zit, is nog onduidelijk. De politie is druk bezig met een onderzoek naar de ramkraak.