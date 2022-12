Hulp voor toeslagenouders: 'Maar de tijd met mijn kind krijg ik niet terug'

Alleen maar schrijnende verhalen, hoort Mayke(*). Zij helpt ouders die slachtoffer zijn in de toeslagenaffaire om hun overhoop gehaalde leven weer zo veel mogelijk op de rit te krijgen. Bijvoorbeeld door ze in contact te brengen met hun kinderen die uit huis geplaatst zijn. Mayke is onderdeel van het Ondersteuningsteam dat daarvoor in het leven is geroepen door een aantal ministeries. Ze wil zoveel mogelijk gezinnen helpen met alle vragen die ze hebben.

Want die vragen zijn er, weet Mayke. Zoals bij het gezin Van der Zanden(*). Voor hen begon de ellende zo'n vijftien jaar geleden. Het stel heeft twee kinderen en runde samen een goedlopend bedrijf. Ze woonden in een koophuis en hadden ook nog een huisje aan zee. Maar toen gooide een aanslag van de Belastingdienst van enkele tienduizenden euro's, ineens roet in het eten. Het gevolg was een faillissement en de verkoop van hun twee huizen. Vanaf dat moment lagen ze bij de Belastingdienst onder een vergrootglas. De ouders stonden ineens te boek als wanbetalers. Ook binnen het gezin ging het van kwaad tot erger. De ouders werden depressief en dat zorgde ervoor dat één van hun zoons uit huis werd geplaatst. Die zoon is inmiddels volwassen en woont op zichzelf.

"Ze werden gezien als oplichters en als drugsdealers."

Zo groot waren de gevolgen voor het gezin Van der Zanden. Er was al een compensatie van dertigduizend euro, maar het gezin heeft nog steeds schulden. Hun zoon komt na een moeilijke periode nauwelijks meer thuis. "De tijd met mijn kind krijg ik niet meer terug", zegt moeder. De ouders voelen zich beschadigd en er is veel wantrouwen richting de overheid. Ze hebben het idee dat ze continu in de gaten worden gehouden door de Belastingdienst, gemeente en de politie. In het begin wilden ze zelfs niet appen met andere mensen. Mayke heeft het vaker gezien. "Ze hebben vrienden en familie verloren. Ze werden gezien als oplichters en zelfs als drugdealers. Kind uit huis, schulden, depressief geworden en niet kunnen werken. Zie dat maar eens recht te breien."

"Ik ga op de bank zitten en luister naar hun verhaal."

Mayke is sinds half september bij de familie Van der Zanden thuis. "Vragen om hulp is meestal een wanhoopspoging. Ik ga op de bank zitten en luister naar hun verhaal. Daar hebben ze behoefte aan. De meeste gedupeerden zeggen: niemand luistert naar mijn verhaal. Dat is toch schrijnend." Ouders zijn volgens Mayke op zoek naar orde in de chaos: "De meeste ouders in toeslagaffaire zijn getraumatiseerd. Emotie en verdriet vechten om voorrang. Ik probeer samen de problemen op te lossen door bijvoorbeeld afspraken te maken met de Belastingdienst en gemeentelijke instanties. Op de langere termijn ga ik kijken naar de mogelijkheden voor werk, zodat ze zelf alles weer op de rit krijgen."

"Er is ouders veel meer ellende aan gedaan dan gedacht."