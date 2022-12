Niels (17) bouwt hele Zwitserse dorpjes na, maar dan in het piepklein

Het is een hobby die je, met alle respect, meer van oudere mannen op zolderkamertjes verwacht. Maar de zeventienjarige Niels van Dal uit Diessen bouwt het liefst aan miniatuurdorpjes, bossen en mensjes: diorama’s. Hij doet het pas een paar jaar, en is nu al de beste van Nederland. Niels won ‘De Grote Kleine Treinencompetitie’ bij Omroep MAX.

In dat programma reden er treintjes door zijn landschappen heen. Maar in alle eerlijkheid gaat het Niels meer om de landschappen, dan om de treinen. Toch is hij megatrots op zijn overwinning. "Het voelt echt bizar", zegt Niels over zijn overwinning. "Ik doe het pas twee jaar en om jezelf dan de beste modelspoorbouwer van Nederland te mogen noemen, is niet met woorden te beschrijven."

En hij blijkt er dus talent voor te hebben. Op zijn werkbank staat een Zwitsers dorpje. Kasseienstraten, dennenbomen in een landschap bekleed met mos en piepkleine mensjes die lopen of op een bankje zitten tussen de Zwitserse bergen. Met een soort strooier laat Niels het nog wat extra sneeuwen op de daken.

Het bouwen van de diorama’s is eigenlijk begonnen als een soort ‘corona-hobby’, vertelt Niels. "Vroeger bouwde ik wel eens kerstdorpen", vertelt Niels. "Maar na Kerst had ik niks meer te doen. Toen ben ik verder gaan zoeken en toen hier terecht gekomen."

Elk boompje en elk stukje mos is nauwkeurig op zijn plek gezet. Het is een enorm gepruts en gepriegel, maar dat vindt Niels er juist leuk aan. "Het is lekker ontspannend vind ik, je kunt alles even van je afzetten en lekker hobbyen." En: hij kan alles zelf verzinnen. “Je kunt alles maken wat je maar wil en je kunt er al je fantasieën in kwijt.”

Niels is trots op de diorama’s die hij in elkaar knutselt. En nu zijn hobbykamer steeds voller begint te raken, zou hij ze ook wel voor anderen willen maken. Die droom komt sneller uit dan gedacht. "Ik mag al een modulebaan gaan maken van een treinlijn die van Vught naar Den Bosch gaat en daar heb ik al veel zin in!"