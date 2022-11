Auto raast voorbij sluitende spoorbomen, Sam (14) overleeft de klap

Een bult op zijn hoofd, wat blauwe plekken en heel veel schrik. Wanneer je de beelden ziet van de klap die de 14-jarige Sam woensdagochtend met zijn fiets maakte nadat hij werd geschept door een auto, kun je bijna niet geloven dat dat het enige is. Het ongeluk gebeurde net over de spoorwegovergang bij de Mierloseweg en Hoofdstraat in Helmond. "De spoorbomen gingen dicht, maar er kwam nog even iemand doorgereden", legt Anton Kanzler, de vader van Sam, uit.

Het ongeluk gebeurde iets voor acht uur. Sam was op weg naar school. "Een belangrijke dag, want het is toetsweek", legt zijn vader uit. "De stoplichten werkten niet. Maar toen hij zag dat de spoorbomen naar beneden gingen, dacht Sam dat hij wel kon doorrijden." Een enorme klap was het gevolg toen Sam, die van het fietspad kwam, werd gegrepen door een kleine witte auto die nog snel de spoorwegovergang over reed voordat de spoorbomen omlaag zouden staan. De automobilist is nog wel uitgestapt om te vragen hoe het met Sam ging. Toen hij, volgens zijn vader door de adrenaline, aangaf dat het wel ging en dat hij geen pijn had, is de bestuurder weer in zijn auto gestapt en doorgereden. En dat frustreert de vader van Sam nog het meest. "Je laat zo'n geschrokken jongen toch niet achter met een kapotte fiets", verzucht hij. "Dan vraag je toch of je iemand voor hem kunt bellen."

"Hij praat in elk geval nog, was het enige wat ik kon denken."

Anton hoorde een paar minuten na het ongeluk wat er was gebeurd. "Gelukkig belde Sam zelf", vertelt hij. "Huilend. Hij praat in elk geval nog, was het enige wat ik kon denken. Vervolgens ben ik in de auto gestapt om hem op te halen." Inmiddels heeft Anton de beelden van het ongeluk, achterhaald via de railcam, op Facebook gezet. Dit in de hoop dat de bestuurder zich alsnog meldt. "We hebben toch wat schade. Een kapotte fiets en een kapotte telefoon. Dat wil ik graag netjes oplossen." Sam was meteen na het ongeluk zo geschrokken dat hij niet de tegenwoordigheid van geest had om de gegevens van de bestuurder te vragen. Ook zijn drie vrienden met wie hij op weg was naar school hebben dat niet gedaan. Wel heeft een van hen volgens de vader van Sam zíjn nummer aan de bestuurder gegeven, een jongeman van in de twintig. "Maar we hebben nog niks gehoord."

"Morgen kunnen we aangifte gaan doen. En dat gaan we ook doen."