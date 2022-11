In Memoriam: Lout Donders (68) overleden

Oud-medewerker van Omroep Brabant Lout Donders is overleden. Hij werd 68 jaar. Donders overleed in zijn slaap.

Lout was voor Omroep Brabant misschien wel een van de belangrijkste medewerkers ooit. Onder zijn hoede werd de omroep een belangrijke speler. Lout werkte het grootste deel van zijn leven bij de omroep en daarvoor bij het commerciële Brabantse TV8 en bij de krant. Hij was bij ons eindredacteur bij het nieuws, maar kwam pas echt tot bloei toen de afdeling Varia onder zijn hoede kwam. Daar zorgde hij ervoor dat Omroep Brabant een spraakmakende omroep werd met prijswinnende documentaires, series die iedereen in Brabant wilde bekijken, en programma's die mensen zich nu nog herinneren.

Lout was een mooi mens. Vrolijk. Enthousiast. Eerlijk en rechtdoorzee. En bovendien kende hij iedereen in de provincie. Waar Lout liep, werd hij begroet. En van iedereen kende hij de naam, de achtergrond en wat diegene voor de provincie betekende. Daarbij vergat hij nog wel eens hoezeer hij zélf van belang was voor Brabant. Want onder Lout kreeg alles van Brabant een gezicht op tv en onder zijn leiding groeiden jonge veelbelovende talenten uit tot succesvolle programmamakers.

Lout genoot van het leven, hoe groot de tegenslagen soms ook waren. Met Lout kon je lachen. Hij wist waar je het lekkerste kon eten. Hij kende de stille, mooie plekjes in de provincie. Hij wist iedereen in vervoering te brengen als hij sprak over de schoonheid van Brabant. En zelfs na zijn pensionering, 2 jaar geleden, bleef hij actief in de media en maakte hij bij Omroep Tilburg mooie programma's.

We zijn als Omroep trots dat hij zolang zijn talent bij ons heeft ingezet. Dat we zo lang van hem hebben mogen genieten. We zijn als Omroep ook heel verdrietig. Lout had nog zo graag van zijn nieuwe, gepensioneerde leven willen genieten, van het feit dat hij nu opa was geworden.

We verliezen in Brabant een mooi mens.

We wensen vanuit Omroep Brabant zijn zoon Max, zijn lief Stephy en al Lout's vrienden heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

Renzo Veenstra,

Hoofdredacteur Omroep Brabant

Hanneke Koppers,

Directeur Omroep Brabant

Het condoleanceregister vind je hier.