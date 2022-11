Kees heeft alle WK-speldjes op één na, wie maakt zijn verzameling compleet?

Kees met zijn collectie WK-speldjes (foto: privébeeld) Volgende Vorige 1/4 Kees met zijn collectie WK-speldjes (foto: privébeeld)

Kees Mathijsen uit Boxtel heeft bijna alle officiële WK-speldjes, van het wereldkampioenschap voetbal in Mexico in 1970 tot en met vandaag in Qatar. Bijna, want het allereerste speldje, ooit gemaakt in 1966, zoekt hij nog.

Veertig speldjes uit 21 landen prijken deze weken in de woonkamer van Kees. Speciaal voor het WK heeft hij ze uit de doos gehaald en op een lijstje gespeld. Zijn verzamelwoede begon in 1988, toen hij in Londen naar een wedstrijd van Chelsea tegen Manchester United ging. “Daar kocht ik mijn eerste pin. Daarna ben ik dat van iedere voetbalclub gaan doen en voor de wereldkampioenschappen. In ieder land waar ik kom, neem ik een speldje mee.”

“Ik denk dat ik er wel dertig, veertig euro voor neer moet tellen. Maar dat is het me wel waard.”

Van 1970 tot heden heeft hij van elk WK een of meerdere speldjes. Op die ene uit 1966 na. “Dat was het WK in Engeland. Een blauw speldje met een voetbal en het jaartal 1966 erin verwerkt", weet Kees. "Maar daar is haast niet aan te komen”, zegt hij. In die tijd werden er nog niet zoveel speldjes gemaakt. “Ik heb het al verschillende keren geprobeerd, maar die speldjes zitten bij verzamelaars. Aan het exemplaar van het Russische WK van vier jaar geleden, was ook heel lastig te komen. Gelukkig heb ik die uiteindelijk wel op de kop weten te tikken.”

"Ik wil gewoon die verzameling compleet hebben.”