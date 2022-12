Vader (24) verdacht van moord op zijn vier maanden oude dochtertje

Een 24-jarige man uit Vught wordt verdacht van het vermoorden van zijn eigen dochtertje, van een paar maanden oud. Dat gebeurde op 21 augustus dit jaar. Volgens de officier is er sprake van moord, omdat de vader al een dag voordat het meisje overleed, naar verdachte zoektermen zocht op internet, zoals 'diepe slaap' en 'baby slapen niet wakker'.

Voorafgaand aan de zitting waarschuwt de voorzitter van de rechtbank de aanwezigen dat tijdens de behandeling van de zaak schokkende details naar boven kunnen komen over de dood van de baby. De zaal zit vol met familieleden, nabestaanden en andere belangstellenden. De verdachte zelf is aanwezig via een videoverbinding vanuit de gevangenis in Grave. "Het gaat slecht. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Slecht", zegt hij als de voorzitter vraagt hoe het met hem gaat.

Zwaar letsel

Op 21 augustus kwam er een melding binnen bij de hulpdiensten van de reanimatie van een baby van vier maanden oud, in een huis in Vught. Maar die reanimatie mocht niet baten, want het meisje overleed. Later bleek uit onderzoek dat de baby ernstig gewond was. Vijf dagen na de dood van het meisje, werd haar 24-jarige vader als verdachte aangehouden.

De verdachte zou wel eens gewelddadig zijn geweest richting zijn partner. Maar dat betekent volgens zijn advocaat niet dat hij ook zijn kinderen iets aan wilde doen. “Je blijft met je vieze vuile handen van mijn dochter. Ik zweer het je.” Dat berichtje stuurde de verdachte naar zijn partner. Daaruit moet volgens zijn advocaat blijken dat hij juist beschermend is richting zijn dochtertje en zoon.

Maar volgens de officier van justitie is er helemaal geen sprake van een beschermende en zorgzame vader. Zo zou de zoon van de verdachte uit huis geplaatst zijn, de man zou regelmatig drugs gebruiken en hij is al eerder veroordeeld voor mishandeling.

Verdachte zoektermen

De advocaat van de verdachte weet dat de zaak gevoelig ligt bij nabestaanden. Desondanks vraagt hij de rechtbank om de vader voorlopig weer vrij te laten. Volgens de advocaat is helemaal niet duidelijk dat hij schuldig is aan de dood van het meisje.

Maar de officier van justitie is het daar niet mee eens. De vader zou op de avond voor de dood van zijn dochtertje al op internet hebben gezocht naar termen als 'diepe slaap', 'baby slapen wil niet wakker', 'diepe zucht tijdens'. Volgens de officier zou hij toen al 'iets hebben gedaan met zijn dochter'. Op het moment dat de officier dat zegt, zucht de verdachte en zakt hij verder onderuit in zijn stoel.

De rechtbank oordeelt dat deze zoektermen 'verdacht' zijn. Ook zou er sprake zijn van vluchtgevaar. Daarom vindt de rechtbank dat de vader voorlopig vast moet blijven zitten.

De volgende pro-formazitting is op 16 februari.