Guus Grenzeloos Groots: een Brabants feestje in Londen, Parijs en New York

Na Londen en Parijs zong Guus Meeuwis afgelopen oktober in New York ‘Brabant’. In de Webster Hall vierde de Tilburgse zanger zijn 25-jarig jubileum. In het programma Guus Grenzeloos Groots kijken we terug op dit concert, spreken we met fans uit Nederland en Amerika, blikken we terug op de concerten in Londen en Parijs en spreken we uiteraard Guus Meeuwis zelf. Het programma is nieuwjaarsdag ook elk uur te zien op Omroep Brabant televisie.